На Одещині попався на хабарі керівник підрозділу поліції

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та Державним бюро розслідувань викрили на систематичних хабарах керівника підрозділу одного із райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник поліції налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевих підприємців за безперешкодне здійснення комерційної діяльності. Вартість «послуг» зловмисника становила від трьохсот доларів США щомісяця з одного торговельного місця.

Також співробітники СБУ задокументували факт вимагання від приватного підприємця чотирьох тисяч американських доларів. За вказану суму посадовець обіцяв сприяння у визнанні родича комерсанта непридатним до військової служби.

Правоохоронці затримали поліцейського на робочому місці під час отримання трьох тисяч вісімсот доларів США – чергового траншу хабара. Раніше оперативники спецслужби зафіксували одержання зловмисником неправомірної вигоди у розмірі п’ятсот американських доларів.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.