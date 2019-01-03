Цього року перерахунок пенсій здійснюватиметься автоматично

Цього року в Україні вперше буде здійснено перерахунок пенсій в автоматичному режимі на основі чіткої формули, яка враховує показник середньої зарплати та рівня інфляції. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«В січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це десь 500 тис. осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив, що відтепер індексація буде щорічною і не залежатиме від політичних рішень. Окрім того, йде пошук вирішення проблеми людей, які мають великий стаж роботи, але все життя отримували невелику зарплату, а отже, мають невелику пенсію.

При цьому основою всіх змін, за словами Глави Уряду, будуть можливості економіки. «Основою всіх змін має бути сильна і відкрита економіка», – сказав Володимир Гройсман.