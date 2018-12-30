У Полтаві поліція затримала посадовця за вимагання 220 тисяч гривень хабара

Затримали фігуранта в одному з місцевих ресторанів працівники відділу протидії хабарництву Департаменту захисту економіки Національної поліції, Головного слідчого управління Нацполіції та Генеральної прокуратури України під час одержання ним частини неправомірної вигоди.

Головний фахівець Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» мав важелі впливу, аби здійснювати штучні перешкоди у господарській діяльності товариства. У разі, якщо підприємець хоче безперешкодно виконувати роботи по договору та отримати кошти за їх виконання, то йому необхідно надати 220 тисяч гривень «відкату».

29 грудня оперативники відділу протидії хабарництву Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали правопорушника в одному з місцевих ресторанів.

Правоохоронці вилучили 50 тисяч гривень, одержаних правопорушником у якості частини неправомірної вигоди.

Затриманому посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.