З 1 січня 2019 року зарплата викладачів вишів підвищиться на 20%

«За останні 2 роки ми суттєво підвищили зарплати педагогам – вчителям, вихователям у дитсадках. Однак, жодне із цих підвищень не стосувалося викладачів – науково-педагогічних працівників, які працюють у наших університетах. Цьогоріч саме вони отримають найбільше збільшення заробітної плати – на 20%. Навіть попри війну та складну економічну ситуацію ми мусимо інвестувати у наших вчителів, вихователів та викладачів. Збереження та розвиток нашого людського та інтелектуального потенціалу – пріоритет для Уряду, і ми це демонструємо реальними рішеннями», – пояснила Міністр освіти і науки України.

З січня 2019 року зарплати усіх науково-педагогічних працівників загалом підвищаться на 20%.

Зарплати інших педагогічних працівників, як і решти бюджетників, наступного року зростуть на 9%.