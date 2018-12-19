У Prozorro тепер можна укладати закупівельні угоди терміном до 4 років

Відтепер замовники зможуть проводити закупівлі товарів та послуг широкого вжитку та укладати договір (рамкову угоду) строком до 4 років. Протягом цього періоду в рамках угоди установа може здійснювати закупівлю та проплату невеликого обсягу й тільки тоді, коли виникне потреба, інформує урядовий сайт.

Рамкові угоди можна застосовувати до будь-яких товарів та послуг (але не робіт).

Згідно з процедурою державний замовник підписує рамкову угоду відразу з кількома компаніями-постачальниками (мінімум трьома), яких обирають у ході прозорого аукціону. Постачальники подають тендерні пропозиції, проходять попередню кваліфікацію за неціновими критеріями, а потім змагаються на аукціоні. З переможцями (а їх буде кілька) укладається рамкова угода. Система Prozorro відразу фіксуватиме ціни кожного переможця за одиницю товару.

Надалі, у разі виникнення потреби в якійсь частині товару (з усього обсягу), на який укладена рамкова угода, замовник оголошує аукціон. Її підписанти автоматично отримують запрошення взяти участь в аукціоні та оновити вказану в рамковій угоді ціну. Є вибір: залишити її незмінною або ж зменшити. Перемагає постачальник з найнижчою ціною. З ним укладається окремий договір на постачання частини товару. Коли в замовника з'являється потреба в наступній партії товару, він знову оголошує аукціон, і в ньому вже може перемогти хтось інший.

При кожній новій закупівлі замовнику потрібно лише призначити аукціон. Не потрібно збирати довідки від учасників, перевіряти їх документи та репутацію. Постачальнику не потрібно буде знов збирати та подавати документи. Все це робиться один раз – на першому етапі. Співпраця ж триває декілька років.

«Від застосування рамкових угод свої переваги отримує кожна із сторін. Державні установи – можливість у скорочені терміни придбати необхідний товар чи послугу. Постачальники – зможуть налагодити довготермінову співпрацю з державою та планувати свою участь у тендерах. Аналітики та громадські організації – дані для моніторингу, адже можна легко промоніторити ціни за одиницю товару», – пояснює перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Технічне запровадження рамкових угод у системі електронних публічних закупівель здійснюється в два етапи. Перший етап вже завершено: в Prozorro з'явився необхідний функціонал для визначення переліку учасників рамкової угоди та цін за одиницю. Державні замовники можуть оголошувати закупівлі та укласти рамкову угоду.

Другий етап розробки функціоналу для проведення аукціону серед учасників рамкової угоди планується завершити в першому кварталі 2019 року.