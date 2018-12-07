У Львові побудують перший в Україні сміттєпереробний завод

Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів Євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку і 10 мільйонів Євро гранту – безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста – 6,75 мільйона Євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив перелік компаній, яких відібрали для другого етапу тендеру на будівництво першого в Україні сміттєпереробного заводу у Львові. Три компанії з Польщі, Німеччини, Греції та два консорціуми з Австрії та Туреччини, Нідерландів та Литви вже будували аналогічні сміттєпереробні заводи у Європі та були відібрані банком з-поміж 12 претендентів з 11 країн світу.

Переможця тендеру оберуть за результатами двох наступних етапів – технічного, який перевірятиме відповідність технічних рішень компаній технічним завданням замовника, а також конкурсу, який стосуватиметься вартості будівництва.

«Загалом на тендер подалось 12 компаній з 11 країн світу. Вчора від Європейського банку реконструкції та розвитку отримали рішення, що в наступний етап проходить 5 компаній — це найвідоміші структури, які будували дуже сучасні заводи в різних країнах світу.

Земля виділена, проект готовий, чекаємо фінальне рішення ЄБРР щодо компанії, яка будуватиме завод у Львові, і наступного року приступаємо до будівництва. Це буде один з перших заводів в Україні», — наголошує міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами. За два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний завод із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже наступного року відкриється станція компостування органічних відходів.