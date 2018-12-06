Під кінець року уряд пропонує збільшити дефіцит Пенсійного фонду до 150 млрд грн»

«Зміни бюджету поточного року за 3 тижні до закінчення року – це нонсенс в історії сучасної політики», – заявив народний депутат Роман Семенуха, коментуючи подання Кабміном на розгляд парламенту законопроекту щодо змін до бюджету поточного року.

Законопроектом, зокрема, пропонується збільшити майже на 11 млрд грн дефіцит Пенсійного фонду України, що не може позитивно вплинути на українську економіку, запевняє депутат: «У трирічній бюджетній резолюції, яку подавав уряд Гройсмана минулого року, дефіцит ПФУ становить 139 млрд грн. Тоді стабілізація дефіциту ПФУ подавалась як головне з вирішених завдань при ухваленні так званої «пенсійної реформи. Як результат – зараз уряд йде на безпрецедентний крок і пропонує збільшити дефіцит ПФУ до 150 млрд грн».

Фракція «Об’єднання «Самопоміч» неодноразово наголошувала на тому, що бюджет пораховано на нереалістичних макроекономічних показниках. Як результат – вже сьогодні не виконується план зі збору ЄСВ. Навіть ті власні надходження до ПФУ, які були заплановані, фактично є на межі зриву.

Роман Семенуха також зауважив, що в Законі України про бюджет 2019 року дефіцит Пенсійного фонду залишається найбільшою чорною дірою в бюджеті України і становить рекордні 167 млрд грн.