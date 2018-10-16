Екс-гендиректор ДП «Укрвакцина» постане перед судом за розтрату

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора державного підприємства «Укрвакцина», якого підозрюють у розтраті 1,5 млн грн державних коштів.

Як вже повідомлялось, упродовж 2012-2013 років чоловік, перебуваючи на вказаній посаді, здійснив розтрату коштів державного підприємства на загальну суму понад півтора мільйони гривень, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення медпрепаратів на території України.

Водночас слідство з’ясувало, що приватні суб’єкти не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення такої діяльності.

На сьогодні обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України скеровано до Печерського райсуду столиці для розгляду по суті.

Крім того, прокурором пред’явлено цивільний позов щодо стягнення з екс-гендиректора суми збитків, заподіяних в результаті даного кримінального правопорушення.