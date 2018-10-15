10 млн тонн сміття у рік – колосальне невикористане джерело енергії в Україні

В Україні щорічно збирається близько 10 млн тонн сміття. З них 94% вивозиться на звалища, загальна площа яких сягає вже 12 тис. га. Сміттєзвалища забруднюють ґрунт, воду та повітря навколишніх територій, а також становлять небезпеку виникнення пожеж.

За офіційними даними, у 2017 р. тільки близько 7% сміття утилізовано та перероблено.

«Рішення проблеми – це заводи з переробки сміття та подальшого виробництва енергії», - повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук в інтерв’ю газеті «Kyiv Post».

За його словами, переробляючи 10 млн тонн відходів, можна генерувати енергію та заміщувати в еквіваленті до 1 млрд м3 газу у рік в Україні.

«Разом з такими компаніями як SUEZ та Veolia ми опрацьовуємо фінансову модель будівництва заводів з виробництва енергії зі сміття та необхідні законодавчі зміни, щоб стимулювати інвесторів їх встановлювати», - зауважив Голова агентства.