Прикордонники викрили базу зберігання контрафактних сигарет на 3,3 млн гривень

В одному з гаражних масивів міста Краматорськ виявлено базу накопичення контрафактних тютюнових виробів.

У ході реалізації оперативної інформації спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників, представників ДФС та СБУ в одному з гаражних масивів міста Краматорськ виявлено базу накопичення контрафактних тютюнових виробів.

На виконання розпорядження командувача Об’єднаних сил щодо припинення контрабандного переміщення товарів в районі операції Об’єднаних сил оперативні підрозділи Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України продовжують збір фактичних даних про протиправну діяльність з метою припинення таких правопорушень.

Зокрема, вчора, в ході реалізації оперативної інформації спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників, представників ДФС та СБУ в одному з гаражних масивів міста Краматорськ виявлено базу накопичення контрафактних тютюнових виробів. У приміщенні знаходилось близько 190 ящиків сигарет без марок акцизного збору. Попередня вартість знайдених тютюнових виробів становить 3,3 мільйона гривень.

Сигарети вилучено встановленим порядком. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, щодо встановлення кола осіб, причетних до кримінального правопорушення за ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

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