На Вінниччині залізничники заробляли на перевезеннях

На Вінниччині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили корупційний механізм отримання неправомірної вигоди керівництвом одного з підрозділів регіональної філії «Південно-західна залізниця».

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що посадовці незаконно надавали переваги окремим логістичним компаніям для прискорення залізничних перевезень вантажу комерційних структур. Сума хабара за безперешкодну подачу одного залізничного вагона становила в середньому сто доларів США. Розрахунки здійснювались як із використанням банківських карткових рахунків, так і готівкою. Співробітники СБ України задокументували, що протягом 2017 року зловмисники отримали майже два з половиною мільйони гривень.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію, банківські картки, записники, журнали обліку, листування, комп’ютерну техніку, які підтверджують здійснення посадовцями оборудок.

Наразі трьом посадовцям оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб можливо причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з Департаментом безпеки ПАТ «Укрзалізниця».