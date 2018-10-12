Україна є найбіднішою країною Європи, - МВФ
Україна займає 134 місце в світі 2656.01 дол. ВВП на душу населення.
Згідно з даними з нового звіту МВФ, Україна є найбіднішою країною Європи.
Про це повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.
"Оновив інфографіку, яка з першого погляду показує економічну ситуацію в Україні і де ми знаходимося порівняно з іншими країнами.
В новому звіті МВФ по показнику ВВП на душу населення нас обійшла Молдова, а ми обійшли Папуа Нову Гвінею.
В новому звіті МВФ не тільки збільшено показник ВВП України, але було переглянуто ВВП і інших країн.
Кардинально було змінено показники Молдови, що призвело до суттєвого покращення її результатів:
ВВП Молдови в World Economic Outlook April 2018 (млрд дол):
2015 - 6.496
2016 - 6.773
2017 - 8.085
ВВП Молдови в World Economic Outlook October 2018 (млрд дол):
2015 - 7.614
2016 - 7.965
2017 - 9.556.
Це призвело і до суттєвого покращення показника ВВП на душу населення Молдови.
Тепер Молдова займає 133 місце в світі 2694.469 дол. ВВП на душу населення, а Україна 134 місце в світі 2656.01 дол ВВП на душу населення.
...
До речі офіційна зарплата в Молдові також суттєво більша, ніж в Україні.
Середня офіційна зарплата в другому кварталі 2018 року:
Молдова - 375.82$ (6369.8 леїв)
Україна - 325.53$ (8529 грн)
По розміру офіційної середньої зарплати Україна також займає останнє місце в Європі".