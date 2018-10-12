Україна є найбіднішою країною Європи, - МВФ

Згідно з даними з нового звіту МВФ, Україна є найбіднішою країною Європи.

Про це повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

"Оновив інфографіку, яка з першого погляду показує економічну ситуацію в Україні і де ми знаходимося порівняно з іншими країнами.

В новому звіті МВФ по показнику ВВП на душу населення нас обійшла Молдова, а ми обійшли Папуа Нову Гвінею.

В новому звіті МВФ не тільки збільшено показник ВВП України, але було переглянуто ВВП і інших країн.

Кардинально було змінено показники Молдови, що призвело до суттєвого покращення її результатів:

ВВП Молдови в World Economic Outlook April 2018 (млрд дол):

2015 - 6.496

2016 - 6.773

2017 - 8.085

ВВП Молдови в World Economic Outlook October 2018 (млрд дол):

2015 - 7.614

2016 - 7.965

2017 - 9.556.

Це призвело і до суттєвого покращення показника ВВП на душу населення Молдови.

Тепер Молдова займає 133 місце в світі 2694.469 дол. ВВП на душу населення, а Україна 134 місце в світі 2656.01 дол ВВП на душу населення.

...

До речі офіційна зарплата в Молдові також суттєво більша, ніж в Україні.

Середня офіційна зарплата в другому кварталі 2018 року:

Молдова - 375.82$ (6369.8 леїв)

Україна - 325.53$ (8529 грн)

По розміру офіційної середньої зарплати Україна також займає останнє місце в Європі".