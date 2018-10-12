Україна і Білорусь домовляються, як зробити дешевшими ціни на пальне

Незважаючи на прогнози експертів до підвищення цін на паливо через подорожчання нафти і зміцнення долара, білоруське пальне на українському ринку все ж може подешевшати.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

В ході засідання Міжурядової українсько-білоруської комісії в Гомелі обговорювалися питання співпраці та зниження тарифів на паливно-мастильні матеріали. Для цього було запропоновано максимальне залучення водного транспорту для імпорту нафтопродуктів. Очікується, що такий спосіб транспортування як на території України, так і Білорусі виявиться значно дешевше, ніж в разі використання залізничного транспорту, що і повинно відбитися на вартості палива на українському ринку, інформує Автоцентр.