Держава компенсуватиме 30% придбання доступного житла

Програму «Доступне житло» змінено кардинально, її зробили дійсно доступною та ефективною. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на засіданні Уряду. Він підкреслив, що нова удосконалена програма забезпечення українців доступним житлом, розроблена Мінрегіоном, повністю мінімізує корупційні ризики при її реалізації. Дає свободу громадянам у виборі свого майбутнього житла, спрощує та полегшує доступ до державного кредитування, забезпечує прозорість та розширює коло учасників і кредитні можливості за рахунок залучення державних банків.

Урядом прийнята постанова щодо Порядку забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

«Питання доступного житла для України - як ніколи на часі. Реалізація держпрограм «Доступне житло» та «Молодіжне кредитування» має відповідати вимогам часу та задовольняти в першу чергу потреби тих, хто дійсно потребує вирішення житлового питання. Ми забезпечуємо 30% компенсації придбання доступного житла від держави або місцевих бюджетів та 50% компенсації для внутрішньо переміщених осіб і учасників АТО. Запроваджуємо можливість для учасників програми придбати вже готове житло від забудовника. Знижуємо необхідний рівень середньомісячного доходу для сім'ї, яка потребує поліпшення житлових умов, з 5 до 3 розмірів середньомісячної заробітної плати у підрахунку на одну особу відповідно до регіону. Та найголовніше – впроваджуємо прозоре інформування через сайт Держмолодьжитла про учасників програми та тих, хто отримує державну підтримку. Ми впроваджуємо кардинальні зміни. Програма «Доступне житло» має стати дійсно доступною для українців», - наголосив Геннадій Зубко.

Урядовець розповів, що відповідно до нового порядку, встановлюється вартість 1 кв. м доступного житла, яка має не перевищувати граничну, накладається заборона на продаж отриманого житла за пільговими програмами протягом трьох років. А також запроваджено неупереджений розподіл коштів між регіонами пропорційно кількості населення.

«Розроблені Мінрегіоном зміни дадуть більше прозорості, відкритості і ефективності як при реалізації програм «Доступне житло» і «Молодіжне кредитування», так і використанні коштів державного і місцевих бюджетів», - підкреслив Геннадій Зубко.