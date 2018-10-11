Для трансформації Укрпошти влада залучила іноземних спеціалістів

Кабінет Міністрів України, на засіданні 10 жовтня 2018 року, погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядовій раді національного оператора поштового зв'язку ПАТ “Укрпошта”.

Зокрема, незалежними членами наглядової ради компанії призначені Бенуа Плеска (Бельгія), Йона Салювеер(Естонія), Якуб Карновскі (Польща), Томі Дженсен (Данія), Оксана Волчко (Україна), а представниками держави – Олександр Озеран і Юрій Тустановський.

Представляючи на засіданні Уряду кандидатури, Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко нагадав, що конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради проведений Комітетом з призначень керівників для особливо важливих для економіки України підприємств.

“До наглядової ради компанії увійшли сильні менеджери, які допомогли пройти через складні періоди трансформацій таким компаніям, як Національна поштова служба Румунії, Польська державна залізниця, поштовий оператор країн Балтії Omniva. Всі вони мають унікальну експертизу і готові долучитися до розвитку національного оператора поштового зв'язку “Укрпошта”, - прокоментував Олександр Саєнко.

Міністр додав, що п’ять незалежних членів наглядової ради були відібрані з двадцяти кандидатів-фіналістів, які увійшли до short-list. Загалом до short-list увійшли чотири українці, п’ять поляків і по одному представнику від Румунії, Бельгії, Чехії, Греції, Італії, Естонії, Данії, Німеччини, Нідерландів, а також США і Великої Британії.

Відбір незалежних членів наглядової ради здійснювала професійна рекрутингова компанія (фахівець з добору персоналу) Amrop.

Інформація про незалежних членів наглядової ради ПАТ “Укрпошта”:

- Бенуа Плеска / Benoit Pleska (Бельгія) досвідчений менеджер в FMCG та рітейлі, має більше 20 років досвіду роботи на управлінських позиціях та в якості члена і голови правління в міжнародних компаніях в Східній та Західній Європі, в тому числі в Україні. Як член правління Danoneвпроваджував численні процеси, спрямовані на підвищення прозорості діяльності компанії. В рекордні терміни завершив фінансову реструктуризацію компанії̈ Holcim. Провів декілька крупних угод зі злиття і поглинання та залучення фінансування на румунському ринку як партнер BBV Capital. Мав цінний досвід роботи в Національній поштовій службі Румунії, у якій на той час працювало 29 тисяч співробітників. Зокрема, готував компанію до приватизації, керував процесом фінансової реструктуризації її боргів. Отримав ступінь магістра з управління персоналом у Стенфордському університеті.

- Йона Салювеер / Joona Saluveer (Естонія) має понад 15 років управлінського досвіду, серед них більше 7 років у поштовому операторі Естонії Omniva. Допоміг компанії вийти за межі естонського ринку і подвоїти обсяги поштових відправлень. Дочірні компанії Omniva в Латвії та Литві продемонстрували значне зростання обсягів відправлень і високі показники задоволеності клієнтів, після чого він був призначений CEO Omniva Group (Eesti PostGroup). У 2017 році Omniva посіла 13 сходинку у світовому рейтингу Universal Postal Union, ставши кращою серед скандинавських операторів. Як CEO компанії пан Салювеер був призначений членом наглядових рад Omniva SIA (Латвія), Omniva LT UAB (Литва), Post11 (Естонія), Maksekeskus U (Естонія). Ступінь Executive МВА отримав в Тартуському університеті в Естонії.

- Якуб Карновскі / Jakub Karnowski (Польща) є професіоналом з досвідом роботи у галузі фінансів, промисловості та інвестицій. Виконував обов’язки незалежного члена правління та голови комітетів з аудиту державних та приватних компаній, таких як HSBC BankPolska, PZU, Allianz Life, Allianz Investment Fund та EulerHermes Poland. Запроваджував інструменти корпоративного управління в PKP Group, очолював її наглядову раду. Успішно завершив процес приватизації PKP Cargo S.A. Працював над реалізацією проекту Pendolino – запуску високошвидкісних поїздів в Центральній та Східній Європі. Дипломований фінансовий аналітик CFA. Кандидат економічних наук. Отримав ступінь МВА в університеті Мінесоти.

- Томі Дженсен / Tommy Jensen (Данія) має 15-річний управлінський досвід роботи у провідній міжнародній корпорації Bunge. Спочатку пан Дженсен керував бізнесом Bunge у Польщі. Пізніше сфера його відповідальності була розширена на Північну та Центральну Європу. А вже за шість років він очолив вісім географічних підрозділів BungeEMEA у Європі, Середній Азії та Африці. Пан Дженсен був призначений CEO та Членом Глобального виконавчого комітету Bunge EMEA, яка є однією з п’яти ключових компаній міжнародної мережі Bunge. До того ж він керував реалізацією великого інвестиційного проекту компанії в Україні – будівництвом заводу і портового терміналу у Миколаєві вартістю 180 мільйонів доларів США. Закінчив Гарвардську бізнес-школу за напрямком AMP (AdvancedManagement Program).

- Оксана Волчко (Україна) має більш ніж 10 річний досвід роботи на керівних посадах в мультинаціональних компаніях у фінансовій сфері та досвід реалізації проектів у реальному секторі. Спеціалізувалася на стратегічному плануванні, побудові команд, управлінні змінами та трансформаційними процесами. Тривалий час пропрацювала в українському Raiffeisen Bank Aval, останні роки як Директор з розвитку корпоративного бізнесу. Має досвід роботи у наглядових радах. Отримала ступінь Executive МВА в Університеті Шеффілда (Великобританія). Є випускницею UCGA (Українська Академія Корпоративного управління).

Інформація про членів наглядової ради – представників держави ПАТ “Укрпошта”:

- Олександр Озеран, Генеральний директор Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв’язку Міністерства інфраструктури України. Отримав ступінь магістра з управління проектами в Національному технічному університеті “КПІ”. Має досвід роботи у приватних компаніях в інвестиційній сфері і на державних підприємствах. Працював також у громадському секторі, очолював організацію “Інститут енергоефективності України”.

- Юрій Тустановський, Керівник патронатної служби Першого віце-прем’єр-міністра України. Магістр з банківської справи, магістр державного управління, вивчав публічні фінанси у Київській школі економіки (KSE). Загальний стаж роботи понад 13 років. Має досвід операційного менеджменту у комерційних компаніях фінансового сектору, де зосереджував увагу на побудові регіональної мережі надання фінансових послуг. Працював на різних посадах у державному секторі з 2012 року.

Залучення незалежних членів у наглядові ради державних підприємств відповідає міжнародній практиці і рекомендаціям Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яких дотримуються більшість розвинутих країн та таких, що розвиваються.

Нагадаємо, конкурсний відбір на посади незалежних членів наглядової ради ПАТ “Укрпошта” було оголошено 25 червня. На участь у конкурсному відборі подали заяви 89 кандидатів, з них 48 українців і 10 жінок.

Довідково

З метою вдосконалення процесу відбору і забезпечення нової якості рішень 21 березня 2018 року Уряд затвердив оновлений порядок відбору керівників та членів наглядових рад для особливо важливих для економіки державних підприємств (Постанова КМУ від 3 вересня 2008 року №777). Згідно із новим порядком Комітет з призначень був переведений на рівень Кабінету Міністрів України, а кількість його членів зменшена з 18 до 8 (4 представники Уряду і 4 незалежні експерти з правом дорадчого голосу). На Комітет з призначень покладені такі функції як ініціація відбору, визначення критеріїв до кандидатів, відбір кандидатів, рекомендації по умовах контракту з кандидатами; замість декількох комісій з відбору при міністерствах створена одна комісія, яка відповідає за попередній відбір і формування short-list кандидатів; для оцінювання кандидатів обов’язково залучається фахівець з добору персоналу (професійний рекрутер), який не лише допомагає відбирати найбільш кваліфікованих кандидатів, а й залучає до участі в процедурах відбору менеджерів з міжнародною експертизою. За оновленим порядком була сформована і 20 червня 2018 року затверджена рішенням Уряду наглядова рада ПАТ “Укрзалізниця”. 3 жовтня 2018 року Уряд затвердив склад наглядової ради НЕК “Укренерго”. Ще по двом великим державним підприємствам у жовтні буде оголошено конкурсний відбір членів наглядової ради.