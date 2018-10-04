Голову Держагентства резерву викрито на нанесенні державі мільйонних збитків

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою м. Києва під час реалізації комплексу заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у продовольчій сфері викрили Голову Державного агентства резерву України на завданні державі мільйонних збитків.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2017 році посадовець всупереч вимогам законодавства прийняв безпідставне та економічне необґрунтоване рішення про переміщення чотирнадцяти з половиною тисяч тонн зернових з держрезерву з Харківської до Черкаської області. Необхідність перевезення була викликана нібито загрозою втрати продукції через близьке розташування із районом проведення АТО.

За висновками Штабу Антитерористичного центру при

Співробітники СБ України задокументували, що внаслідок невмотивованого перевантаження продукції державі завдано збитків на суму понад шість мільйонів гривень.

У межах розпочатого провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України Голові Держагенства оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове слідство, яке встановлює справжні мотиви прийняття посадовцем збиткового для держави рішення.