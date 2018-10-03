Викрито факт привласнення грошей Запорізької атомної електростанції

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у межах комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури в енергетичній сфері викрили факт привласнення грошей Запорізької атомної електростанції.

Оперативники спецслужби задокументували, що на початку 2017 року посадовці ЗАЕС уклали договір з приватною структурою на проведення капітального ремонту випробувального стенду, який використовується для тестування обладнання реакторних відділень енергоблоків атомної станції із перевірки надійності роботи системи, зокрема стійкості ядерних реакторів до сейсмічної активності.

Співробітники СБ України встановили, що деякі запчастин, які підлягали заміні у рамках угоди, фактично на станцію підрядником не поставлялись. Натомість посадовці атомної станції підтвердили виконання робіт у повному обсязі та перерахували комерсантам майже чотирнадцять мільйонів гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.