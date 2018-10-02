Гройсман: З 1 березня ми проіндексуємо пенсії і це буде системне підвищення, кожен рік

Володимир Гройсман виклав у Твіттер тези головних завдань на 2019 рік.

Ми підвищуємо пенсії, але я б хотів, щоб українські пенсіонери отримували ще вищі. Вже з 1 березня ми проіндексуємо пенсії і це буде системне підвищення, кожен рік. Але важкі завдання не виконуються миттєво.

У 2017 році почали процес зміни мінімальної зарплати. Цим ми підштовхуємо зростання, зокрема середньої зарплати. Сьогодні роботодавці, відчуваючи дефіцит кадрів, уже йдуть на її підвищення. Це означає, що у грудні ми зможемо мати середню зарплату не менше 10 тис. грн.

У мене є 2 завдання: з одного боку не допустити крах економіки України через невиконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, з іншого - захистити людей. Для цього ми розробляємо систему субсидій, які компенсують ризики для незахищених категорій.