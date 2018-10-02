Володимир Гройсман: Ми зруйнуємо "добровільні внески" в лікарнях

"Ми заклали кошти в проекті бюджету, щоб з 1 липня наступного року УЗД, мамографія, рентген та здача аналізів були безкоштовними. Єдина умова – на дослідження має направити сімейний лікар".

"На наступний рік запланували розширення. Йдеться про новий стандарт екстреної медицини. Нові машини, нові знання лікарів у бригадах і заробітна плата. Виділили 1 млрд, будемо "пілотувати" 5-6 регіонів, які найбільше готові для цього, щоб задати новий формат роботи".

"Ми зруйнуємо "добровільні внески" в лікарнях. З 1 липня 2019 року, якщо прийшли до сімейного лікаря і вам дали направлення на обстеження: УЗД, рентген, аналізи для вас будуть безкоштовними. За вас заплатить держава, конкретно за кожного, хто звернеться в лікарню".