Українець намагався вивезти у мікроавтобусі понад тонну незаконно видобутого «сонячного» каменю

Вилучено бурштину на мільйон доларів.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували у Закарпатській області контрабандне надходження бурштину до країн ЄС.

На митному посту «Лужанка» правоохоронці виявили у мікроавтобусі місцевого жителя понад тонну незаконно видобутого «сонячного» каменю. «Товар» знаходився в кузовному відсіку автомобіля та був розфасований у дорожні сумки. Оперативники спецслужби встановили, що контрабандному переправленню бурштину через державний кордон України сприяв один з працівників митниці.

За попередніми оцінками вартість вилученого каменю за цінами «чорного ринку» становить приблизно мільйон доларів США.

Співробітники СБУ затримали митника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за незаконне оформлення контрабанди.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправних дій.

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