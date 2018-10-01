Чергових три авто із невідповідними VIN-номерами виявили на кордоні

Минулої доби співробітники Держприкордонслужби виявили чергових три транспортних засоби із невідповідними VIN-номерами.

Зокрема, в пунктах пропуску «Тимкове», «Кучурган» і «Рені» прикордонники виявили автомобілі «Opel», «Ford» та «Renault» із невідповідністю номерів кузовів з даними, зазначеними в реєстраційних документах. Іномарками 1994, 2004 й 2002 року відповідно, прямували на в’їзд в Україну.

Стосовно водіїв, двох громадян Молдови та громадянина Болгарії, складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.121-1 КУпАП «Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах».

Загалом з початку 2018 року співробітниками прикордонного відомства було виявлено майже 250 транспортних засобів із підробленими або недійсними VIN-номерами.