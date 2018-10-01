Середня заробітна плата в Україні у серпні склала 8977 грн

Середня заробітна плата в Україні у серпні сягнула 8977 грн, що в 2,4 раза більше встановленої законом мінімальної зарплати в 3723 грн. Як свідчать дані Державної служби статистики України, зростання реальної зарплати (серпень до серпня) становило 15,7%.

Так само зросли й показники доходів та заощаджень населення. Так, за ІІ квартал поточного року приріст заощаджень склав 13 млрд грн (доходи – 758,6 млрд грн). Наявний дохід у розрахунку на одну особу склав 13178,5 грн.