Світовий банк виділить Україні 2,85 млн дол. на підтримку вразливих груп населення

Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів та Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен підписали угоду, яка передбачає надання Україні гранту Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 2,85 млн дол. Кошти будуть використані на поліпшення доступу вразливих груп населення до соціальних послуг в 30 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) окремих районів Тернопільської та Одеської областей. Ці ОТГ були відібрані Світовим банком за методологію вразливості та ризиками соціального відчуження.

Степан Кубів підкреслив, що підписання Угоди допоможе регіональним громадам України посилити власну інституційну спроможність щодо надання соціальних послуг у віддалених селах та малих містах, послуг для особливо вразливого та соціально незахищеного населення. Спільними зусиллями будуть вирішені ключові проблеми доступу до соціальних послуг та сформовані передумови для створення стратегії для цієї сфери на середньострокову перспективу.

«Розвиток людського капіталу, його всебічна підтримка є одним з ключових завдань, які сьогодні активно реалізує українська влада завдяки спільній роботі Президента, Уряду та Парламенту. Ми готові уже в жовтні цього року презентувати візію України щодо стратегії розвитку людського капіталу України під час Щорічних зборів країн-членів МВФ та Світового банку, які відбудуться в Індонезії», - зазначив Степан Кубів.

Довідково

Грант Міжнародного банку реконструкції та розвитку для «Проекту надання соціальних послуг в громаді» фінансується за рахунок коштів Японського фонду соціального розвитку. Реципієнтом гранту буде Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ), бенефіціаром проекту – Мінсоцполітики.