Уряд Німеччини готовий виділити на енергетичну модернізацію українських підприємств 40 мільйонів євро

У заході взяли участь представники Посольства ФРН в Україні, офісів GIZ та KfW, Мінекономрозвитку, представники українських міністерств — бенефіціарів проектів (Мінрегіон, Мінфін, Міненерговугілля, Мінприроди), а також Німецько-українського фонду і ДП “НЕК “Укренерго”.

Відповідно до Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, пріоритетними діями зокрема, є: забезпечення енергоефективності та енергозбереження, підвищення енергетичної незалежності.

Надана німецькою стороною допомога чітко узгоджується із Середньостроковим планом і сприяє поширенню енергоменеджменту в українських громадах, ефективному впровадженню реформ у сфері енергоефективності, імплементації Директиви ЄС «Про енергоефективність», реалізації інвестиційних проектів з реконструкції підстанцій.

У режимі двостороннього діалогу учасники обговорили стан та результати реалізації проектів, можливі проблеми та шляхи їх вирішення, а також отримали пропозиції щодо співпраці за пріоритетними напрямами “Енергоефективність” (обсяг допомоги понад 10,6 млн євро) та “Сталий економічний розвиток” (обсяг допомоги 6 млн євро).

На сьогодні сторонами ведеться підготовка нових проектів, які сприятимуть енергетичній модернізації українських індустріальних підприємств щодо зниження викидів парникових газів, застосуванню ресурсозберігаючих концепцій при проектуванні, будівництві та експлуатації будівель, створенню інституційних передумов для запровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, підтримці Уряду України в реалізації та стратегічному розвитку Національного фонду енергоефективності та концепції S2I. Орієнтовний обсяг підтримки за новими проектами становитиме близько 40 млн євро, йдеться на сайті Мінекономрозвитку.