Правоохоронці виявили велику кількість контрабандних сигарет і фальсифікованого алкоголю

Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління, внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби й Білгород-Дністровського прикордонного загону, спільно з представниками УСБУ в Одеській області та Нацполіції, в ході реалізації оперативної інформації, неподалік українсько-молдовського кордону у Роздільнянському районі, на напрямку Новокотовськ (РМ) – Павлівка (Укр.), вночі зупинили автомобіль «Nissan X-Trail» для перевірки.

Виявилося, що 50-річний українець, місцевий житель, перевозив в автомобілі 20 ящиків з тютюновими виробами іноземного виробництва без акцизних марок. Також під час огляду ймовірного місця накопичення товарів було виявлено ще 8 ящиків сигарет.

Весь товар, а це близько 14 тисяч пачок курива, та іномарку правоохоронці вилучили. Сума оцінки сигарет склала близько півмільйона гривень, а позашляховик оцінений у 420 тисяч гривень. Чоловікові загрожує відповідальність за ч.1 ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Крім того, цієї ж ночі, на околиці с. Кучурган, реалізовуючи іншу оперативну інформацію, правоохоронці, у тому ж складі, зупинили дві автівки – української та італійської реєстрації, водії яких перевозили значну кількість готової фальсифікованої алкогольної продукції. Небезпечні підроблені напої сумнівної якості відомих іноземних брендів, у кількості близько 400 пляшок і тетра-паків (більше 600 л.) та автомобілі правоохоронці вилучили встановленим порядком. Сума оцінки алкоголю склала 130 тисяч гривень, а автомобілів - 450 тисяч гривень. Наразі тривають заходи щодо встановлення усіх обставин справи.