Мінсоцполітики: Для оформлення субсидії потрібні лише заява і декларація про доходи
Довідки потрібні, якщо громадяни бажають оформити субсидію не на всіх зареєстрованих.
Субсидіанти часто запитують, чи потрібно для оформлення субсидії додавати різноманітні довідки.
Міністр соціальної політики України Андрій Рева стверджує, що у загальному випадку для оформлення субсидії потрібні лише заява і декларація про доходи.
Довідки потрібні, якщо громадяни бажають оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а лише на осіб, які фактично проживають у помешканні. Тоді до справи додаються документи з місця роботи в іншому місті, про навчання в іншому місті, про перебування на лікуванні, про постійне місце проживання з ЖЕКу, сільської чи селищної ради.
Субсидію призначають на рік – від травня до травня наступного року. Розмір субсидії розраховують окремо на літній і зимовий періоди виключно на основі доходів осіб, які зареєстровані і фактично проживають у помешканні.
Якщо допомогу вже призначено на новий рік (2018-2019 рр), у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично, без повторного звернення.