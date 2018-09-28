Мінсоцполітики: Для оформлення субсидії потрібні лише заява і декларація про доходи

Субсидіанти часто запитують, чи потрібно для оформлення субсидії додавати різноманітні довідки.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева стверджує, що у загальному випадку для оформлення субсидії потрібні лише заява і декларація про доходи.

Довідки потрібні, якщо громадяни бажають оформити субсидію не на всіх зареєстрованих, а лише на осіб, які фактично проживають у помешканні. Тоді до справи додаються документи з місця роботи в іншому місті, про навчання в іншому місті, про перебування на лікуванні, про постійне місце проживання з ЖЕКу, сільської чи селищної ради.

Субсидію призначають на рік – від травня до травня наступного року. Розмір субсидії розраховують окремо на літній і зимовий періоди виключно на основі доходів осіб, які зареєстровані і фактично проживають у помешканні.

Якщо допомогу вже призначено на новий рік (2018-2019 рр), у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично, без повторного звернення.