Держенергоефективності розпочав моніторинг впровадження комерційного обліку тепла і води

Відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» Держенергоефективності здійснює моніторинг стану оснащеності будівель лічильниками тепла, гарячої та холодної води.

Інформація надається обласними державними адміністраціями, крім тимчасово окупованих територій України та АРК, та узагальнюється Агентством.

Так, за даними регіонів, які подали інформацію, у 19 областях та м. Києві вже оснащено лічильниками:

- тепла - 78% житлових та 77% нежитлових будівель;

- холодної води - 72% житлових та 94% нежитлових будівель;

- гарячої води - 23% житлових та 48% нежитлових будівель.

Цікаво, що лідери з обладнання житлових будівель лічильниками є:

тепла – Миколаївська, Черкаська, Хмельницька, Дніпропетровська області та м. Київ;

холодної води – Миколаївська область та м. Київ;

гарячої води – Хмельницька, Дніпропетровська області.

«Виконання Закону – нагальна справа, адже облік енергетичних та водних ресурсів дасть можливість платити споживачам лише за спожите. Крім цього, проаналізувавши використання комунальних послуг, споживачі матимуть стимул впроваджувати заходи з енергоефективності», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Станом на 20.09.2018 не надано інформацію 5 областями, а саме - Донецькою, Львівською, Сумською, Харківською, Вінницькою.

Також Агентством надіслано до Держпродспоживслужби майже 400 повідомлень про порушення оператором зовнішніх інженерних мереж відповідності засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку технічним регламентам, строків їх встановлення або заміни.

«Тому звертаюся до голів облдержадміністрацій активізувати роботу щодо своєчасного надання даних для моніторингу», - наголосив Сергій Савчук.