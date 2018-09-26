Вища рада правосуддя виступає проти "замороження" зарплати суддям в 2019 році

Вища рада правосуддя вважає, що зупинка підвищення розміру посадових окладів суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів є зміною гарантій, передбачених спеціальним законом. Про це заявив глава ВРП Ігор Бенедисюк, передає прес-служба відомства.

"Конституційний Суд неодноразово зазначав, що законом про держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, скасовуючи або обмежуючи таким чином обсяг прав і обов'язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами держави, оскільки предмет закону про державний бюджет чітко визначений Конституцією і Бюджетним кодексом", - йдеться в повідомленні.

Голова ВСП зазначає, що зупинення підвищення розміру посадових окладів суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів фактично є зміною гарантій, передбачених спеціальним законом.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України пропонує не підвищувати зарплати держслужбовців в наступному році. Розраховувати оклади і зарплати їм планують у відповідності з показниками бюджету-2018.