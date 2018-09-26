На Закарпатті прикордонники виявили близько 4 тисяч пачок контрабандних сигарет

Поблизу населеного пункту Ділове Рахівського району Закарпатської області прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного переміщення через кордон тютюнової контрабанди.

Минулої ночі, під час реалізації оперативної інформації, військовослужбовці мобільної застави «Мукачево» поблизу кордону помітили групу осіб із пакунками товарів. Як з’ясувалося, зловмисники готувалися незаконно переправити до сусідньої Румунії шість ящиків тютюнових виробів. Однак зрозумівши, що їх протиправні плани викрито, покидали свої ноші та вдалися до втечі.

Контрабандний тютюн, у кількості 3,8 тисячі пачок сигарет, доставлено до відділу «Ділове». Наразі тривають заходи із встановлення причетних до правопорушення осіб.