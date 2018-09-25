Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту номіналом 20 гривень

Національний банк України 25 вересня 2018 року ввів в обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном та удосконаленою системою захисту.

Починаючи від сьогодні, 20-гривнева банкнота нового зразка є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання за її номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Вона перебуватиме у обігу одночасно з банкнотами 20 гривень зразка 2003 року. Громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові.

"Українці зможуть розраховуватися одночасно банкнотами зразка 2003 та 2018 років необмежений період часу. Новими банкнотами Національний банк заміщуватиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року", – наголосив директор Департаментугрошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко та додав, що заміщення зношених банкнот новими – це процес, щовідбувається постійно і не завдає незручностей громадянам.

Також він повідомив, що першу партію оновлених 20-гривневих банкнот у кількості понад 5 млн штук розподілено між підрозділами Національного банку України в регіонах для подальшого розподілу між банками, які в свою чергу забезпечать українців новими банкнотами.

Загалом у цьому році буде надруковано близько 60 млн банкнот номіналом 20 гривень, які мають забезпечити потреби економіки в цьому номіналі та поступову заміну зношених банкнот номіналом 20 гривень.

Cтаном на 1 вересня 2018 року у готівковому обігу України перебувало близько 125 млн банкнот номіналом 20 гривень на суму майже 2,5 млрд гривень (близько 4,4% від загальної кількості банкнот у готівковому обігу).

Загалом у зв’язку з фізичним зношенням банкнот гривні Національний банк щороку вилучає близько 800 млн штук банкнот усіх номіналів. Майже половину з них становлять саме банкноти низьких номіналів від 1 до 20 гривень.

Наприклад, минулого року Національний банк вилучив з обігу зношених та значно зношених банкнот загальною кількістю 749 млн штук на суму 48 млрд гривень, у тому числі банкнот номіналом 20 гривень – 72 млн штук на суму майже 1,5 млрд гривень. Це майже 10% від загальної кількості вилучених з обігу зношених та значно зношених банкнот.

Віктор Зайвенко наголосив, що оновлюючи дизайн та удосконалюючи захист банкнот гривні, Національний банк прагне до підвищення їх надійності. Працюючи над оновленням номінального ряду українських грошей, Національний банк застосовує сучасні та інноваційні технології як у дизайні, так і в системі захисту.

Як свідчить міжнародний досвід, дизайн та систему захисту банкнот потрібно оновлювати з певною періодичністю, для того щоб ускладнити або зовсім унеможливити підробку банкнот.