На добровільне обєднання громад можуть дати ще рік

Сьогодні необхідно визначатись із терміном добровільного об’єднання громад. Для цього маємо провести консультації з усіма громадами, профільними асоціаціями місцевого самоврядування, міжнародними партнерами і всіма учасниками процесу щодо терміну добровільного об’єднання громад. Можливо, дати ще один рік на цей процес. А далі прийматимемо рішення про адміністративне об’єднання громад згідно з затвердженими перспективними планами в обласних радах.

Про це сказав Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час форуму представників місцевого самоврядування «День діалогу з владою» у Тернополі.

Також урядовець наголосив на пришвидшенні прийняття Парламентом Закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України».

«Якщо райдержадміністрація заважає ініціативним громадам пройти процес об’єднання і стати заможними і самодостатніми, ми будемо точково займатися цим питанням. На сьогодні 122 райони в Україні, де не сформовано жодної ОТГ. Хоча в 65 з них голови райдержадміністрацій працюють на своїх посадах з 2015 року. В мене виникає логічне питання: чому вони досі там працюють, коли Президент України, Прем’єр-міністр України і Парламент взяли курс на децентралізацію і об’єднання ще в 2014 році? Тому прийняття Закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України», який вже підтримав профільний парламентський комітет, дасть можливість, попри відсутність конституційних змін, прибрати подвоєння повноважень персоналу і сформувати устрій з якісним сервісом», - наголосив Геннадій Зубко.