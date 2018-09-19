ЄС надасть 54 млн євро на Фонд енергоефективності, - Геннадій Зубко

Напрацювання чіткого плану дій щодо запуску Фонду енергоефективності, створення Координаційної ради донорів з реформи енергоефективності та наступний фінансовий транш від ЄС у 54 млн євро. Саме такі результати першого засідання ради донорів за участі Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, заступника генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської Комісії Катаріни Матернової, регіонального директора IFC в Україні, Білорусі і Молдові Джейсона Пеллмара, а також представників UNDP, GIZ, EBRD, World Bank, NEFCO, Energy Community Secretariat.

«Ми вже понад два роки працюємо з нашими європейськими партнерами – Європейським Союзом, Німеччиною, IFC – по створенню Фонду енергоефективності, який є частиною імплементації ключових законів з енергоефективності. Вже стартував конкурс на обрання незалежних членів Наглядової ради Фонду, вже 14 листопада буде сформовано весь її склад. Підготовлено перші енергетичні сертифікати будівель. Розпочато атестацію енергоаудиторів. З 14 вузами України стартувала програма з навчання енергоаудиторів. Наша ціль – енергоефективна і енергонезалежна Україна», - зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, також забезпечено фінансування Фонду ЕЕ з держбюджету. Прийнято постанову КМУ про збільшення статутного капіталу Фонду до 1 млрд 600 млн грн, що також враховано в проекті Держбюджету на 2019 рік.

За словами Катаріни Матернової, ЄС, Уряд України та IFC зробили надважливу для України справу – створили Фонд ЕЕ, який не лише допоможе термомодернізувати житловий фонд і досягти енергетичної безпеки, а й створить ринок нових професій. «Європейський Союз готовий надати другий транш фінансової допомоги в розмірі 54 млн євро на підтримку Фонду енергоефективності України. Як тільки буде підписана угода, кошти надійдуть до Мультидонорського фонду», - наголосила вона.

Геннадій Зубко підкреслив, що головна умова роботи Фонду ЕЕ – його прозорість. «За прикладом ефективної роботи Ради донорів з децентралізації сьогодні ми створюємо Координаційну раду донорів з реформи енергоефективності, яка чітко визначає хто і яким напрямком буде займатися. IFC і World Bank – процедури і програмне забезпечення Фонду ЕЕ; ЄС і Уряд Німеччини – основні донори Мультидонорського фонду, який буде співфінансувати заходи з модернізації; GIZ – підготовка енергоаудиторів; UNDP та IFC – допомога в створенні ОСББ і робота в регіонах з підтримки управителів; ЄІБ, EBRD і World Bank – модернізація комунальних підприємств. Для нас дуже важлива співпраця з міжнародними партнерами в питаннях підготовки енергоаудиторів і підвищення їх кваліфікацій і компетенцій; створення співвласників ОСББ і підготовка управителів для цього ринку; створення ринку енергоаудиторів і величезного кластера – ринку будівельних конструкцій і оздоблювальних матеріалів. Акценти розставлені, роботи дуже багато. Рухаємося далі», - зазначив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, 18 квітня 2018 року між представниками ЄС та Уряду України було підписано фінансову угоду про надання 50 млн євро безповоротного фінансування для Програми підтримки енергоефективності в Україні («EE4U»), що спрямована на підтримку Фонду енергоефективності України.