Сільгоспвиробництво відновлює позитивну динаміку, – Держстат

Сільськогосподарське виробництво відновлює позитивну динаміку. В січні-серпні поточного року порівняно з січнем-серпнем минулого року зростання індексу сільгосппродукції склало 2%. Як стверджують дані Державної служби статистики, урядові програми підтримки агросектору працюють.

В розрізі категорій господарств, суттєве зростання забезпечили агропідприємства. Так, компанії, що спеціалізуються на рослинництві, наростили обсяг виробленої продукції на 4,8%. Тваринницькі комплекси – на 2,3%.

В регіональному розрізі в п’ятірці кращих – Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська області.