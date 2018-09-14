Єврокомісія надасть 1 млрд. євро на підтримку реформ в Україні

Її обсяг - до 1 мільярда євро. Ці гроші Україна отримає у формі середньо- та довгострокових кредитів. Таким чином ЄС продовжить підтримку економічної стабілізації країни, зокрема шляхом проведення структурних та управлінських реформ.

Від імені Європейського Союзу Меморандум про порозуміння підписав Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він відповідає за питання євро і соціального діалогу, а також за фінансову стабільність, фінансові послуги та Союз ринків капіталу. “Європа рішуче підтримує Україну на її шляху економічного відновлення та реформування. Нова програма макрофінансової допомоги ЄС сприятиме зменшенню економічної вразливості України та зміцненню її стабільності. Водночас, завдяки впровадженню амбітних реформ Україна виправдає очікування своїх громадян та надішле сильний сигнал своїм міжнародним партнерам та інвесторам. Здійснення цих реформ пов’язане із новою програмою макрофінансової допомоги,” - сказав Домбровскіс.

Нова програма макрофінансової допомоги доповнює три попередні. З початку кризи у 2014 році та впровадження програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) Євросоюз надав Україні 2,8 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Нова програма допомоги передбачає здійснення двох платежів обсягом до 500 мільйонів євро. Кожна виплата пов’язана із виконанням конкретних заходів із проведення політичних реформ. Їх Україна та ЄС погодили у тексті Меморандуму про порозуміння. Узгоджена програма реформ, зокрема, передбачає дії в сфері боротьби проти корупції, управління державними фінансами, управління державними підприємствами та банками, зокрема повернення активів, реформування енергетичного сектору, а також здійснення ключових соціальних реформ. Ця програма відповідає реформам, які Євросоюз та Україна погодили в рамках Угоди про асоціацію.

Відповідно до загальноприйнятої практики надання макрофінансової допомоги її виплата залежатиме від виконання політичних передумов. Україна має продовжувати дотримуватись ефективних демократичних механізмів, зокрема багатопартійної парламентської системи, а також верховенства права. Окрім того, Україна має й надалі гарантувати дотримання прав людини. Насамкінець, виплати будуть пов’язані із прогресом України у виконанні її програми із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Наступний етап імплементації програми макрофінансової допомоги - ратифікація Меморандуму про порозуміння Верховною Радою України.

Довідка

Макрофінансова допомога (МФД) є частиною широкого партнерства ЄС із країнами-сусідами та є особливим інструментом розв’язання кризових ситуацій. Така допомога є доступною країнам-сусідам ЄС, що стикаються із серйозними проблемами з платіжним балансом. Для підтримки України, окрім макрофінансової допомоги, ЄС використовує й інші інструменти. Зокрема, це гуманітарна, бюджетна, технічна допомога, а також сприяння інвестиціям.

Загальна сума макрофінансової допомоги, яку ЄС надав Україні з початку кризи у 2014 році, складає 2,8 мільярдів євро. До цієї суми входять 1,6 мільярда євро, що надавались протягом 2014-2015 років в рамках попередніх макрофінансових операцій, а також 1,2 мільярди євро, які були частиною третьої програми в 2015-2017 роках. Додатковий транш обсягом 600 мільйонів євро не було виплачено, оскільки Україна не виконала вчасно всі умови. У січні 2018 року закінчився термін дії допомоги.

У відповідь на запит України в березні 2018 року Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги обсягом до 1 мільярда євро. 4 липня 2018 року цю пропозицію ухвалили Європейський Парламент та Рада ЄС.