Президент Петро Порошенко перетворив державний «Укрексімбанк» на свою «годівничку» – заява УКРОПу

Національне антикорупційне бюро та Генеральна Прокуратура повинні з’ясувати, у який спосіб компанія бізнес-партнера Петра Порошенка отримала фактично безкоштовний кредит від державного «Укрексімбанку». Про це йдеться в офіційній заяві УКРОПу.

У політсилі повідомили, що підконтрольна бізнес-партнеру Порошенка, першому заступнику голови РНБО Олегу Гладковському автомобільна компанія «Богдан Моторс» отримала від державного банку «подарунок» у вигляді мізерних відсотків за боргом у 1,3 мільярди гривень. У найближчі три роки відсоткова ставка за основною заборгованістю для неї становитиме лише 0,46 – 2,46%.

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» обурене тим, що Президент України та його бізнес-партнери вкотре запускають руку в кишені українців», – підкреслили в партії.

Для порівняння, «кредитний зашморг» для малого та середнього бізнесу від державного банку у 8 – 41 раз тугіший, адже середня ставка сягає майже 19%. На думку укропівців, очевидно, що співпраця з «Богдан Моторс» на нинішніх умовах збиткова для «Укрексімбанку», особливо враховуючи високу інфляцію.

«Але, схоже, це нікого не цікавить, адже банк завжди можна «підтримати» коштом платників податків», – наголосили в УКРОПі.

Так, у 2017 році «Укрексімбанк», головою правління якого є близький до голови держави Олександр Гриценко, докапіталізували на 7,7 млрд грн. Водночас «Богдан Моторс» паразитує ще й на держзамовленнях, постачаючи на фронт неякісні автомобілі та співпрацюючи з підприємствами ворожої Росії.

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» закликає Національне антикорупційне бюро України та Генеральну Прокуратуру з’ясувати, як компанія партнера Петра Порошенка отримала можливість фактично безкоштовно користуватися державними коштами, та покласти край круговій поруці у владі, що завдає державі величезних збитків. Досить грабувати Україну й українців!» – йдеться в заяві УКРОПу.