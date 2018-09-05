Пити чи не пити: ціна на горілку зросла до 90 грн. за півлітри

Кабінет міністрів підвищив мінімальні роздрібні ціни на горілку з 79,55 гривні до 89,4 гривні за пляшку 0,5 л. Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на текст постанови.

Таким чином, мінімальна роздрібна ціна підвищена на 12,4%, або на 9,85 гривні.

Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку підвищено з розрахунку на 1 л чистого спирту на 19,5%, або на 52,33 гривні - до 321 гривні, роздрібні - на 12,4%, або на 49,24 гривні - до 447 гривень.

Наголошується, що ціна на кінцевий продукт визначається шляхом множення встановленої мінімальної ціни на міцність напою у відсотках на обсяг тари в літрах і ділення одержаного результату на 100%.

Нагадаємо, 9 серпня 2017 року мінімальна роздрібна ціна (МРЦ) на півлітрову пляшку горілки була збільшена з 69,78 грн до 79,55 грн.

Тоді мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищилися з 348,9 грн до 397,76 грн/літр 100%-го спирту. Оптово-відпускні ціни на цей вид продукції зросли на 19,4% - до 268,67 грн/літр 100%-го спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні підвищилися на 12% - до 37 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути - на 7%, до 45 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л - на 13,3%, до 79,19 грн.