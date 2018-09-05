Долар росте, євро стоїть на місці

На сьогодні, 5 вересня, Національний банк України (НБУ) встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:

1 долар США - 28,49 грн;

1 євро - 32,94 грн;

10 російських рублів - 4,17 грн.

Таким чином, в порівнянні з вчорашніми даними, курс долара підвищився на 12 копійок. Курс долара піднімається все вище 28 гривень, чого не було з січня 2018 року.

Курс євро залишився незмінним і утримується нижче психологічної позначки в 33 гривні.