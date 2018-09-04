Держпідприємства відтепер зможуть продавати житло своїм працівникам

Верховна Рада ухвалила закон № 3131, який дозволяє продавати державну нерухомість підприємств працівникам. За проголосували 243 народні депутати.

Відповідно до пояснювальної записки, для підприємств, акції яких на 100% належать державі, обтяжливо утримувати нерухомість, яка не підлягає відчуженню, тому треба дозволити передавати житло працівникам таких установ.

Законопроект передбачає зміни до закону "Про управління об'єктами державної власності". Пропонують збільшити перелік випадків, на які не поширюється заборона відчуження державної нерухомості, зокрема віднести до таких об'єктів житло для працівників держпідприємств, 100% акцій яких належать державі в рамках виконання умов колективних договорів.

При опрацюванні до другого читання уточнили, що житло відчужується шляхом продажу, що здійснюється на виконання умов укладених колективних договорів без застосування конкурентних засад.

"Ідеться тільки про тих людей, які живуть зараз у відомчому житлі, і ми даємо право керівництву, щоб цих людей можна було задовольнити. Вони роками чекають від нас цього рішення", - сказав голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук під час обговорення документа.

Закон набуде чинності наступного дня після офіційної публікації.