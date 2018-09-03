Ціна нафти Brent перевищила 78 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 3 вересня 2018 року, перевищила позначку 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:52 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 78,02 долара за барель. Це на 0,67% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляла, що японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Поставки нафти з Ірану повинні бути повністю припинені до жовтня 2018 року. В якості альтернативних джерел імпорту нафти Японія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Відзначимо, раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчи заявляв, що уряд Ірану очікує, що Європа представить пакет пропозицій для збереження ядерної угоди до кінця липня 2018 року. За його словами, Євросоюз пообіцяв представити пакет заходів, який повинен задовольнити вимоги Ірану.

Як повідомлялося, на думку канцлера ФРН Ангели Меркель, угода з Іраном по атому не є ідеальною, але з неї не можна виходити, як це зробили в США.