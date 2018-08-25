Україна зайняла сотні мільйонів доларів під високий відсоток

Мінфін України розмістив короткострокові облігації зовнішніх державних позик з терміном погашення в 2019 році на 725 мільйонів доларів. Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, які надали фінансову підтримку Україні в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються», - відзначили в прес-службі Мінфіну.

Чиновники вважають, що це дозволить Україні задовольнити свої короткострокові потреби в валютній ліквідності, а також отримати переваги від гнучких умов залучення коштів.

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман назвав розміщення українських цінних паперів вимушеним. За його словами, гроші були зайняті під «нереально дорогий» відсоток - 9,10-9,15 відсотка річних.

Стратег з ринків Bluebay Asset Management Тім Еш зазначив, що запозичення дозволить Україні протягнути до отримання наступного траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ).

У серпні Україна не змогла отримати від МВФ транш в розмірі 1,9 мільярда доларів, що заблокувало можливість фінансової допомоги від інших сторін. Причина в тому, що одна з умов отримання коштів - збільшення ціни на газ для населення на третину - залишилася не виконаною.