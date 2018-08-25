ООС: Ситуація загострилась, є вбитий і поранені

Упродовж минулої доби, 24 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне, Широкине.

В районах населених пунктів Кримське, Південне, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Лебединське окупанти здійснили 17 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

При загостренні ситуації, коли виникала загроза життю військовослужбовців, підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для подавлення вогневих засобів противника.

Внаслідок бойових дій один наш захисник загинув, четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Минулої доби російські окупаційні війська, окрім вогневого впливу на наші підрозділи, здійснили неприцільний обстріл населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, з артилерійських систем 152 калібру. Внаслідок злочинних дій окупантів загинув 35-річний місцевий мешканець, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Південного. Вогневі провокації противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були зафіксовані поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Усього з початку доби відбулось чотири обстріли. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення.