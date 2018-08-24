Польські рільники побачили в Україні серйозного конкурента

МЗС Польщі не підтримає створення плантацій малини в Україні. Відомство відмовилося від цього проекту після втручання рільничих організацій, які запротестували проти, як кажуть, «дій, які підривають внутрішній ринок». Про справу інформує «Gazeta Polska Codziennie».

Проект передбачав, що Польща передасть Україні, а точніше рільникам з Волині, 70 тисяч саджанців найкращих сортів малини, забезпечить екологічними продуктами захисту рослин і технічно оснастить волинських садівників. Але польські рільники вкрай критично оцінили цю ідею, наголошуючи, що останніми роками Україна стала великим виробником малини і конкурентом Польщі в боротьбі за ринки збуту.

Видання повідомляє, що про плани МЗС щодо допомоги з саджанцями малини не знало Міністерство рільництва Польщі, інформує Польське радіо.