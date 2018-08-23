Україна отримає додатково майже $78 млн від уряду США

22 серпня Уряд ухвалив рішення про підписання Додаткових угод до Угоди щодо виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки від 17 вересня 2014 року підвищення прозорості врядування та стійкого економічного розвитку. Відповідні розпорядження розроблені Мінекономрозвитку у зв’язку із намірами Уряду США надати додаткові кошти для реалізації передбачених відповідною Угодою цілей.

Так, підписання Додаткової угоди щодо забезпечення сталого економічного розвитку створить необхідні законодавчі умови для виділення Урядом США додаткової технічної допомоги у розмірі понад $54,4 млн. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення доступності інвестиційної діяльності середньому класу в Україні, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення енергоефективності української економіки та її енергетичної безпеки, збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва.

Таким чином загальний обсяг технічної допомоги, спрямований на вказані цілі в рамках Угоди, із врахуванням додаткових коштів складатиме понад $139 млн.

Додаткова угода щодо допомоги у реформуванні врядування забезпечить виділення Урядом США додаткових коштів у вигляді технічної допомоги на суму понад $23,6 млн. Відповідні кошти будуть спрямовані на покращення законодавчого середовища у відповідності до європейських стандартів, вдосконалення функцій громадянського нагляду та участі громадян у процесах врядування, а також зростання рівня підзвітності Уряду громадянам України і верховенства права.

Загальний обсяг технічної допомоги в рамках цієї Угоди із врахуванням додаткових коштів складатиме понад $62 млн.