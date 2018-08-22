Україна прийняла рішення на відмову видобутку вугілля

Стратегією низьковуглецевого розвитку до 2050 року, яку ухвалив та підтримав Уряд, передбачено поступове скорочення використання викопного палива. Говорити про те, що Україна відзавтра перестане видобувати вугілля, очевидно, буде неправдою. Для цього потрібно пройти певний шлях, але треба чесно й справедливо сказати, що ми прийняли таке рішення. Про це в ефірі політичного ток-шоу "Гра у класику" з Сергієм Рахманіним на телеканалі ZIK розповів Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

«Ми є дев’ятою країною світу, яка розробила і схвалила Стратегію низьковуглецевого розвитку. Це схвалення на рівні Уряду. Якщо говорити не лише про зміни клімату, то насправді це - ліфт для майбутньої української економіки. Для того, щоб витримати конкуренцію, вона повинна бути модернізована», - сказав Остап Семерак.

Водночас він зауважив, що для України буде непросто відмовитися від викопного палива як через наявність лобістів цього сектору, так і неготовність промисловості відразу відмовитися від вугілля, проте це безальтернативний шлях успішного розвитку і створення конкурентної економіки. Він навів приклад Великої Британії, де показники ВВП зросли у результаті суттєвого скорочення використання вугілля та збільшення відновлювальних джерел енергії.

«Коли ми зараз говоримо про вугілля в Україні, то виникає когнітивний дисонанс: з одного боку ми отримуємо рішення про низьковуглецевий розвиток, а з іншого – виділяємо додаткові кошти на субсидування видобування вугілля, яке насправді сьогодні є поза зоною сприйняття в багатьох європейських країнах. Звичайно, шахтарі, які відпрацювали і яким не заплатили заробітну плату, повинні отримати те, що їм нарахували і пообіцяли, але треба людям чесно сказати, що у світі скорочується споживання вугілля. Україна теж вже прийняла таке рішення і повинна буде рано чи пізно це зробити», - резюмував Остап Семерак.

Нагадаємо, у липні Уряд підтримав Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, яка передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів, відмову від викопного палива і старт інвестування у відновлювальні джерела енергії. Стратегію направлено до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату для ухвалення її на міжнародному рівні.