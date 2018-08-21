За 6 місяців 2018 року український агроекспорт становив $8,6 млрд

За результатами січня-червня 2018 року український аграрний експорт становив $8,6 млрд. Загальний зовнішньоторговельний обіг продукції АПК досяг $11,3 млрд, що більше на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, та становить 23% від загального зовнішньоторговельного обігу України.

Про це розповіла заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

«За результатами першого півріччя 2018 року український агроекспорт становив $8,6 млрд. В минулому році український аграрний експорт досяг рекордних результатів та становив майже $18 млрд. В цьому році також очікуємо на не менший результат, зважаючи на кон’юнктуру світових ринків, таких товарів як зернові»,- наголосила Ольга Трофімцева.

За словами заступника Міністра, товарами-лідерами українського аграрного експорту залишаються зернові культури з часткою 36,8%, рослинні олії – 26,2% та насіння олійних культур – 7,5%. При цьому, за перше півріччя поточного року найбільші темпи зростання експорту показали такі товарні групи як: яйця птиці – в 2,1 рази (на $27,7 млн), яблука, груші та айва – в 5,3 рази (на $6,7 млн), бобові овочі, лущені або нелущені – в 58,3 рази (на $11 млн), масло вершкове та інші жири, вироблені з молока – на 65,2% (на $29,2 млн ) та інші.

За її словами, регіональна структура українського аграрного експорту не змінилась: перше місце посідають країни Азії з часткою - 43,2%, друге місце - країни Європейського Союзу - 30,4%, а третє місце зайняли країни Африки – 14,6%.

«ТОП-5 наших найбільших покупців в 2018 році очолює Індія, куди було експортовано аграрних та харчових товарів на суму понад $1 млрд. Далі йдуть Єгипет - $575,9 млн, Китай - $526,6 млн, Нідерланди - $525,3 млн, Іспанія - $470,3 млн», - резюмувала заступник Міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.