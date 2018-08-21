Половина українських корупціонерів переховується в Росії

Близько 30 осіб, яких детективи Національного бюро вважають причетними до організації корупційних схем, наразі переховуються за кордоном. Кожен другий із них, за даними слідства, — на території Російської Федерації. Такі дані оприлюднені у Звіті про діяльність НАБУ за І півріччя 2018 року.

Станом на 30.06.2018 в міжнародний розшук за ініціативи детективів НАБУ оголошено 21 особу. Стосовно 16 із них, з огляду на затримання або з метою визначення місцеперебування, скеровано запити до інших держав. Так, навесні цього року до компетентних органів Німеччини скеровано запит щодо видачі голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», затриманого в цій країні в квітні 2018 року. За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми, через яку державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн.

Загалом, міжнародний напрямок є одним із ключових в роботі НАБУ, оскільки чимало корупційних схем реалізують за участі компаній, зареєстрованих за кордоном. Географія цих суб’єктів господарювання наразі охоплює щонайменше 23 країни на трьох континентах світу. На переконання детективів, українські корупціонери обирають місця «прописки» незаконно отриманих коштів у державах зі спрощеною системою реєстрації, ускладненим порядком розкриття інформації та високим ступенем конфіденційності. Збитки, завдані державним інтересам за участю іноземних контрагентів, обчислюються у 1,84 млрд грн, 22,07 млн дол. США, 12,03 млн євро.

Для отримання інформації про кінцевих бенефіціарів таких структур та про рух коштів, виведених з України, НАБУ скеровує запити про міжнародну правову допомогу до компетентних органів інших держав. Від початку розслідувань Національне бюро надіслало до органів 61 держави 371 запит про міжнародну правову допомогу. 182 запити вже виконано.