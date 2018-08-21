Гроші в кредит в компанії ШвидкоГроші

ШвидкоГроші – надійна компанія, що є одним з лідерів на українському ринку послуг мікрофінансування. Компанія вже багато років надає свої послуги і має представництво в усіх великих містах країни, що дозволяє взяти гроші в кредит на банківську карту або отримати на руки готівку кожному, хто потрапив в складну фінансову ситуацію. Оформити і отримати миттєвий кредит можна в будь-якому відділенні компанії, витративши на це лише 30 хвилин і надавши мінімальний пакет документів. Ну а якщо ви не в перший раз звертаєтеся за послугами компанії ШвидкоГроші, то можна скористатися послугою онлайн кредиту і отримати необхідну суму на карту будь-якого банку, що працює в Україні.

Як взяти гроші в кредит?

Особливість компанії ШвидкоГроші – її лояльність до клієнтів. Тому для оформлення заявки і отримання схвалення досить виконати кілька нескладних кроків:

Бути громадянином України віком від 18 до 60 років;

Надати діючий паспорт і код ІПН;

Заповнити анкету із зазначенням особистих даних і постійних джерел доходу.

Ніяких інших умов і документів не потрібно. Отримати позику в нашій компанії можна без довідки про доходи, офіційного працевлаштування, майнової застави, поручителів та інших документів крім перерахованих вище. При цьому вся процедура займатиме не більше 30 хвилин Вашого часу. А якщо Ви є постійним Клієнтом компанії ШвидкоГроші, Ви маєте можливість оформити кредит в режимі онлайн.

Умови отримання кредиту в ШвидкоГроші

У будь-якому з відділень компанії ШвидкоГроші кожен громадянин України зможе взяти гроші в кредит на термін від 7 або 14 днів. Максимальна сума кредиту при першому зверненні становить 3 000 гривень. Надалі вона може бути збільшена до 5 000 гривень. Розрахунок процентної ставки здійснюється в залежності від терміну та суми кредиту. Після підписання договору позичальник може отримати гроші в кредит готівкою на руки і використовувати їх на свій розсуд – на будь-які цілі.

Після закінчення терміну договору він може бути пролонгований за згодою сторін. Також позики можна погасити достроково – без штрафних санкцій і додаткових комісій. При цьому фахівцями компанії здійснюється перерахунок процентної ставки і надлишок повертається Клієнтові.

Переваги позик в ШвидкоГроші

Наша кредитна організація постійно працює над збільшенням доступності своїх послуг, пропонуючи найбільш вигідні умови своїм Клієнтам і максимально спрощуючи правила і умови оформлення і надання кредитів.

Наші переваги:

1.Відділення та представництва у всіх великих містах країни;

2.Прості умови оформлення і мінімальний пакет документів;

3.Час на складання і розгляд заявки складає не більше 30 хвилин;

4.Мінімальна процентна ставка, відсутність комісій і прихованих платежів;

5.Можливість багаторазової пролонгації договору;

6.Можливість дострокового погашення без штрафних санкцій;

7.Ще більш вигідні умови для постійних клієнтів.

Допомога в оформленні та отриманні кредиту

Ви не маєте уявлення, де терміново взяти гроші? Мікрокредит – це просте вирішення фінансових проблем, які не змусять Вас позичати у родичів, перепозичити у друзів, влазити в борги або відмовляти собі в найнеобхідніших речах.

На відміну від великих банківських кредитів, мікрокредити не накладають на вас довгострокові зобов'язання, що може негативно позначитися на фінансовій стороні сімейного бюджету. Адже якщо невелика сума потрібна терміново і на нетривалий час, в такому разі вигідніше взяти гроші в кредит в МФО, ніж у банку, і погасити займ при першій можливості без будь-яких штрафних санкцій та комісій.