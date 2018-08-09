У Львові керівник банку привласнила чотири мільйони гривень громадян

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили керівника районного відділення одного з банків Львівщини, яка привласнила чотири мільйони гривень громадян.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2017 року 51-річна працівниця банку одержала від клієнтів кошти для внесення на рахунок та укладання договорів банківського вкладу. Коли ж клієнти звернулись до каси банківської установи, з’ясувалось, що у дійсності жодних рахунків відкрито не було. Гроші на строкові вклади не надходили, оскільки жінка не вносила їх у касу банківської установи.

В ході кримінального провадження оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували факти заволодіння коштами громадян. Зокрема, працівниця банку, привласнила 75,4 тисяч доларів США та 56,6 тисяч євро, що згідно з курсом НБУ на час скоєння злочинів склало 4 мільйони гривень.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), ч.4 ст.190 (Шахрайство) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Галицьким районним судом м. Львова працівниці банку обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту, як альтернатива - застава у розмірі 6 мільйонів 864,4 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.