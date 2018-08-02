У цьому році планується ще одне підвищення пенсій

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко запевняє, що за умови наявності ресурсу у Пенсійному фонді України, підвищення пенсій людям, котрі мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, відбудеться вже у цьому році. Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Підвищення пенсій тим людям, які мають великий трудовий стаж і маленькі заробітні плати, з якими вони виходили на пенсію, і через це мають невеличкі пенсійні виплати, - це наступний етап пенсійної реформи. Зокрема, необхідно внести зміни до чинного законодавства. Є звернення Президента України до Уряду щодо цього, є відповідні ініціативи Уряду», - сказав він.

Він назвав абсолютно несправедливою ситуацію, коли люди з великим страховим стажем у жовтні минулого року отримали мінімальні, мізерні надбавки до пенсії. «Я сподіваюся, що Міністерство соціальної політики виконає відповідні доручення і внесе на розгляд Уряду, а Уряд вже внесе на розгляд Верховної Ради зміни до законодавства, які врегулюють цей механізм», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

«В Уряді немає дискусії потрібно підвищувати пенсії чи ні. Все залежить від фінансової спроможності української економіки, від наявності фінансового ресурсу Пенсійного фонду України. Це питання досить масштабне, яке включає і розвиток економіки, і легалізацію заробітної плати, легалізацію тіньової зайнятості, і динаміку надходжень до Пенсійного фонду. Якщо всі ці чинники складуться і ми матимемо реальний ресурс, я сподіваюся, що ще в цьому році ми оголосимо і здійснимо цю ініціативу», - підкреслив Павло Розенко.