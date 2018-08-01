Держреєстратори з комерсантами організували в Києві оборудку з нерухомістю

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією та київською міською прокуратурою викрили у Києві незаконне відчуження адміністративної будівлі держустанови «Інститут ортопедії та травматології» Національної академії медичних наук.

У рамках розпочатого кримінального провадження, оперативники спецслужби встановили, що організувала оборудку група зловмисників, до якої входили державні реєстратори та комерсанти. Ділки внесли недостовірні дані щодо права власності на будинок до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. У результаті зловмисники переоформили на третіх осіб історичну споруду в центрі Києва площею майже вісімсот квадратних метрів.

За матеріалами СБ України, Господарський суд міста Києва повернув будівлю у державну власність.

У рамках кримінальних проваджень за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного відчуження державного майна.